Michael Jackson i parenti costretti a risarcire le vittime di abusi

Ildifforme.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le accuse di abusi sessuali che gravano su Michael Jackson sono pesanti e continuano a crescere e i familiari si trovano a dover gestire i risarcimenti alle vittime. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

michael jackson i parenti costretti a risarcire le vittime di abusi

Michael Jackson, i parenti costretti a risarcire le vittime di abusi

michael jackson parenti costrettiAbusi sessuali: gli eredi di Michael Jackson pagano a 5 fratelli altri 2,5 milioni di dollari (il totale ore è a 16,5 milioni) - Cinque fratelli sostenevano che il cantante (morto nel 2009) avesse abusato sessualmente di loro ... Da msn.com

Michael Jackson, gli eredi pagano 2,5 milioni alla famiglia Cascio per chiudere le accuse di abusi - Versamenti 'segreti', accuse di manipolazione e una battaglia legale che minaccia di travolgere Michael, il film da milioni di dollari con cui Hollywood voleva riscrivere la leggenda del 'King of Pop' ... Lo riporta rollingstone.it

