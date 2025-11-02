Mi vergogno troppo per fare sesso con mia moglie è troppo sexy e in forma Non sono degno non riesco a smettere di bere o a perdere peso | un marito si sfoga
Quello che viene considerato una fortuna per molti mariti, in realtà si sta trasformando in un incubo. “Mia moglie in forma è troppo sexy perché io possa fare sesso con lei. Non sono degno di lei “, è lo sfogo disperato di un marito che si è rivolto alla esperta dei sentimenti del Daily Star, Jane O’Gorman. “Mi vergogno troppo per fare sesso con mia moglie. – si legge del messaggio disperato – Tutti scherzano sul fatto che io pesi molto più del mio peso, ma hanno ragione. Lei è di una bellezza. Si è iscritta in palestra lo scorso febbraio e ora ha un aspetto fantastico. Non riesco a smettere di bere o a perdere peso, per quanto mi sforzi “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
