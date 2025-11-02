Mi sento male… Maria De Filippi mai vista così | cosa è successo
Di solito Maria De Filippi misura le parole, ma anche a una conduttrice esperta può capitare lo scivolone: ad Amici alcuni momenti delicati hanno acceso il dibattito. Il cantante Gard, confidatosi con i compagni sul bullismo vissuto da ragazzino e sui chili di troppo, si è sentito dire dalla presentatrice che è “cicciottello”. Un aggettivo che ha fatto rumore e che si somma ad altre incertezze comunicative emerse negli ultimi giorni all’interno della scuola di Canale 5. Durante l’ultima puntata, rivolgendosi alla ballerina Paola, la padrona di casa ha pronunciato parole che l’hanno messa in difficoltà. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
