MI RITIRO PER COLPA DELL’AUTISMO Addio al commentatore più amato della tv: questa è stata l’ultima partita commentata"> Una notizia che ha sorpreso in molti. Era uno dei migliori in circolazione, la sua assenza si farà sentire. L’autismo, o disturbo dello spettro autistico (ASD), è una condizione neurologica e dello sviluppo che influisce sul modo in cui una persona percepisce il mondo, comunica e interagisce con gli altri. Le caratteristiche possono variare notevolmente da individuo a individuo, motivo per cui si parla di “spettro”. Alcune persone presentano difficoltà nella comunicazione verbale e non verbale, altre mostrano comportamenti ripetitivi o interessi intensi e specifici. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

