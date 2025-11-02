MI MANDA RAITRE | FEDERICO RUFFO E IL GIOIELLO DEL MATTINO DELLA TERZA RETE

Federico Ruffo, conduttore di Mi Manda Raitre, ha superato sé stesso, raggiungendo ascolti che non si vedevano da anni nel mattino di Rai3. Per quanto riguarda lo share assoluto, il programma ha registrato l’ 8,80%, con quasi mezzo milione di telespettatori (ovvero più di diverse prime serate informative che non arrivano a questi numeri), mentre quasi tutta la seconda parte del programma è stata stabilmente sopra il 9%. Da segnalare un picco in share del 10,52%, infatti, per diversi minuti, la curva di Rai3 ha superato quella di Canale5, diventando il secondo programma in assoluto sulla generalista. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - MI MANDA RAITRE: FEDERICO RUFFO E IL GIOIELLO DEL MATTINO DELLA TERZA RETE

Altre letture consigliate

Michele Zuin. Otis McDonald · Long Time. Oggi ho avuto il piacere di rilasciare un’intervista per la trasmissione Mi Manda RaiTre, dedicata al tema del trasporto pubblico non di linea. Un confronto importante per approfondire il lavoro che stiamo portando - facebook.com Vai su Facebook

Federico Ruffo, il conduttore di Mi Manda Raitre minacciato dopo l'inchiesta sui ristoranti abusivi a Bari: «Ci vediamo presto, tanto ad Ostia siamo di casa» - Insulti, minacce e accuse pesanti: il giornalista e conduttore di Mi Manda RaiTre, Federico Ruffo, si è trovato al centro di una spirale di odio e intimidazioni dopo la messa in onda dell’inchiesta ... Riporta ilmessaggero.it

Federico Ruffo minacciato dopo l'inchiesta, cosa è successo al conduttore Rai - Insulti, minacce e accuse pesanti: il giornalista e conduttore di Mi Manda RaiTre, Federico Ruffo, si è trovato al centro di una spirale di odio e intimidazioni dopo la messa in onda dell’inchiesta ... ilmattino.it scrive

Federico Ruffo: gli inizi nel giornalismo d'inchiesta, l'attentato sventato, chi è la moglie autrice televisiva, 7 segreti - Nel 2001 Federico Ruffo è approdato in Rai: ha prima collaborato con La vita in diretta e con i programmi di informazione di prima serata su Rai 2, poi nel 2005 è passato a Rai 3 (ha lavorato per due ... Segnala corriere.it