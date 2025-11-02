MI MANDA RAI TRE | FEDERICO RUFFO E IL GIOIELLO DEL MATTINO DELLA TERZA RETE

Federico Ruffo, conduttore di Mi Manda Raitre, ha superato sé stesso, raggiungendo ascolti che non si vedevano da anni nel mattino di Rai3. Per quanto riguarda lo share assoluto, il programma ha registrato l' 8,80%, con quasi mezzo milione di telespettatori (ovvero più di diverse prime serate informative che non arrivano a questi numeri), mentre quasi tutta la seconda parte del programma è stata stabilmente sopra il 9%. Da segnalare un picco in share del 10,52%, infatti, per diversi minuti, la curva di Rai3 ha superato quella di Canale5, diventando il secondo programma in assoluto sulla generalista.

I temi di “Mi Manda Raitre” di sabato e domenica - Nel weekend a "Mi Manda Raitre" di sabato e domenica il furto di gioielli al Louvre, i "baby influencer" e i prodotti vegani. corrierenazionale.it scrive

Federico Ruffo, il conduttore di Mi Manda Raitre minacciato dopo l'inchiesta sui ristoranti abusivi a Bari: «Ci vediamo presto, tanto ad Ostia siamo di casa» - Insulti, minacce e accuse pesanti: il giornalista e conduttore di Mi Manda RaiTre, Federico Ruffo, si è trovato al centro di una spirale di odio e intimidazioni dopo la messa in onda dell’inchiesta ... Scrive ilmessaggero.it

Federico Ruffo minacciato dopo l'inchiesta, cosa è successo al conduttore Rai - Insulti, minacce e accuse pesanti: il giornalista e conduttore di Mi Manda RaiTre, Federico Ruffo, si è trovato al centro di una spirale di odio e intimidazioni dopo la messa in onda dell’inchiesta ... Riporta ilmattino.it