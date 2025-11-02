Mi ha investito mentre attraversavo ma il video scagiona l’automobilista

Firenze, 2 novembre 2025 – Mentre attraversava la strada, si bloccò improvvisamente e si lanciò verso la macchina, urtandola con i grossi sacchettoni che aveva in mano. Poi, sporse denuncia contro l’automobilista. E in effetti, la donna, una fiorentina di 64 anni, si è trovata a rispondere dell’accusa di omissione di soccorso. Indagini che si sono concluse con l’archiviazione soltanto grazie al certosino lavoro dell’avvocato Donatella Casini. Che, acquisendo le immagini di una telecamera, ha potuto dimostrare che la dinamica del “sinistro“ era ben differente da quella denunciata. Si può inoltre ipotizzare che il comportamento “smascherato“ dalle immagini sia volutamente improntato a simulare incidenti, in danno degli automobilisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

