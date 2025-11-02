Mi avevano preso per scemo – il film La vita va così ispirato alla storia vera del pastore che si oppose agli speculatori edilizi

Il nuovo film diretto da Riccardo Milani, La vita va così, è realmente ispirato a una storia vera: quella di Ovidio Marras, un pastore sardo che per anni si oppose alla costruzione di un gigantesco resort di lusso sulla spiaggia di Tuerredda, nel sud della Sardegna. La sua vicenda, diventata simbolo di resistenza contro la speculazione edilizia, ha ispirato la sceneggiatura del film, dove i nomi sono stati cambiati: Marras diventa Efisio Mulas, interpretato da Giuseppe Ignazio Loi, un vero pastore ottantaquattrenne scelto per incarnare con autenticità la figura dell’uomo che difese la sua terra. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

