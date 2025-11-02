Mezzolara-Ars et Labor 0-0 | comincia la ripresa biancazzurri con l' uomo in più - DIRETTA
Terza partita in otto giorni, la più difficile sulla carta. Ma il ‘testacoda’ di mercoledì (0-0 contro il fanalino di coda Solarolo) ha dimostrato che sfide semplici, nel campionato di Eccellenza, non ne esistono. L’Ars et Labor fa, dunque, visita al Mezzolara per uno scontro al vertice che può. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'Ars et Labor, terza sfida in 8 giorni: sfida al vertice contro Mezzolara - DIRETTA ALLE 14.30 ift.tt/6DFjhNR - X Vai su X
MEZZOLARA-ARS ET LABOR. TUTTE LE INFO BIGLIETTI, PARCHEGGI E INGRESSI: https://www.ferrarasport.it/mezzolara-ars-et-labor-tutte-le-info-biglietti-parcheggi-e-ingressi/ - facebook.com Vai su Facebook
Ars et Labor, assenze pesanti nella formazione titolare contro il Mezzolara – LA DIRETTA - 0 successivo a cinque vittorie di fila –, l’Ars et Labor torna al “Zucchini” di Budrio per affrontare quella che, sul ... Riporta msn.com
Moretti decisivo per l'Ars et Labor, Mezzolara ok: risorge la Sampierana - 1 della Sampierana con il Medicina Fossatone, pari per Pietracuta e Santarcangelo ... Scrive altarimini.it
Ferrara ritrova la vetta in solitaria in Eccellenza: pari Santarcangelo, Sampierana k.o. - Ars et Labor a valanga a Budrio con l'Osteria Grande, la Fratta Terme sconfitta da un lanciatissimo Sanpaimola, al terzo hurrà di fila ... Secondo altarimini.it