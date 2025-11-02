Mezzo secolo da sacerdote L’abbraccio di Don Paolo
Un pomeriggio di gioia e gratitudine nella comunità di San Piero, per il 50° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di don Paolo Tofani. Un traguardo di fede, servizio e amore per la comunità che il sacerdote guida dal 29 marzo 1993. Domenica 26 ottobre la chiesa di San Piero era gremita per partecipare alla santa messa celebrata da don Paolo Tofani e dai sacerdoti concelebranti, don Cristiano D’Angelo, vicario della diocesi di Pistoia, don Roberto Breschi, don Alessandro Carmignani, don Enzo Benesperi, don Luca Carlesi, don Francesco Saverio, don Landry e don Luciano Tempestini, accompagnata dal coro parrocchiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
A mezzo secolo di distanza, la morte di Pier Paolo Pasolini rimane una ferita aperta nella coscienza nazionale. Tra misteri, processi, ritrattazioni e teorie del complotto, l'assassinio del poeta, regista e scrittore resta un simbolo delle contraddizioni di un Paese c Vai su Facebook
Per mezzo secolo ha finto di essere non vedente, invece era un falso invalido — e faceva perfino giardinaggio. Le Fiamme Gialle di #Vicenza hanno scoperto la truffa da oltre un milione di euro di un settantenne. #Tg1 Valentina Di Virgilio - X Vai su X