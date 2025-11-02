Un pomeriggio di gioia e gratitudine nella comunità di San Piero, per il 50° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di don Paolo Tofani. Un traguardo di fede, servizio e amore per la comunità che il sacerdote guida dal 29 marzo 1993. Domenica 26 ottobre la chiesa di San Piero era gremita per partecipare alla santa messa celebrata da don Paolo Tofani e dai sacerdoti concelebranti, don Cristiano D’Angelo, vicario della diocesi di Pistoia, don Roberto Breschi, don Alessandro Carmignani, don Enzo Benesperi, don Luca Carlesi, don Francesco Saverio, don Landry e don Luciano Tempestini, accompagnata dal coro parrocchiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mezzo secolo da sacerdote. L’abbraccio di Don Paolo