Se non fosse ex vicesindaco e ancora componente della maggioranza, consigliere comunale della Lega, al governo della città, le esternazioni di Daniele Mezzacapo (nella foto) potrebbero benissimo essere attribuite all’opposizione, tanto è il contrasto all’attuale giunta nelle sue parole. In particolare il focus dell’ultimo post dell’ex vicesindaco, apparso venerdì, è il decoro del centro storico, argomento fortemente legato alla sicurezza, di cui deteneva la delega fino a maggio dello scorso anno. Onere ora passato a Luca Bartolini, assessore di Fratelli d’Italia. L’ex vicesindaco, nel dettaglio, si chiede se piazza Saffi sia ancora il ‘salotto’ della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mezzacapo, altro affondo: "Piazza Saffi non è un ‘salotto’. Scene da stato di abbandono"