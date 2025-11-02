Metromare ecco il nuovo piano di Astral contro i guasti | Eviteremo le interruzioni totali
Un guasto, la Metromare che va in tilt e le persone che si accalcano sulla banchina. Dopo il giovedì nero dei pendolari, lo scorso 30 ottobre, quando un guasto alla rete in fibra ottica ha interrotto la linea da San Paolo ad Acilia, Astral corre ai ripari, avviando una serie di misure per. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
Migliaia di persone rimaste a piedi dopo il guasto alla Roma-Lido La Metromare è ferma per un guasto elettrico, attivati i bus sostitutivi da Piramide ad Acilia. - facebook.com Vai su Facebook
Regione Lazio, 25 milioni di euro per nuovi bus a due piani Cotral e un treno per la Metromare https://ift.tt/d5NfPKI - X Vai su X
Metromare nel caos: guasto alla linea elettrica, linea ferma tra Acilia e Piramide, migliaia in strada - Treni bloccati verso Ostia già dalle 15: intervento in corso alla sottostazione di Vitinia, navette (poche) attivate e lunghe file ... Come scrive roma.corriere.it