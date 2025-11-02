Meteo oggi in Trentino arrivano pioggia e neve

Trentotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pioggia e neve: sarà così la giornata di oggi, domenica 2 novembre, in Trentino. La conferma arriva da Meteotrentino, che comunica che nel pomeriggio e nella serata il transito di un fronte freddo in movimento verso est determinerà condizioni di maltempo, con precipitazioni diffuse anche a. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

meteo oggi trentino arrivanoMeteo Trento: nubi sparse oggi e nei prossimi giorni - Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima di 12°C e massima di 18°C ... Si legge su ilmeteo.it

Allerta meteo oggi, 26 settembre 2025/ Gialla in Lombardia e Trentino: nel weekend torna la pioggia - Inizia oggi una nuova giornata di allerta meteo: in questo venerdì 26 settembre 2026 allerta gialla per Lombardia e Trentino, ecco le previsioni E’ di nuovo allerta meteo in Italia. ilsussidiario.net scrive

meteo oggi trentino arrivanoMeteo, altalena climatica: temporali ad Halloween, sabato sole poi ancora maltempo. Le previsioni - Il meteo ci regala per oggi e domani due giorni di bel tempo ma già da giovedì è previsto l'arrivo di una nuova ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Meteo Oggi Trentino Arrivano