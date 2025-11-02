Meteo Napoli e Campania domenica di sole e caldo anomalo | in arrivo l’Estate di San Martino

2anews.it | 2 nov 2025

Meteo Napoli e Campania: prosegue il caldo anomalo con temperature fino a 24°C e tempo stabile. Da lunedì alta pressione e clima mite su tutta Italia per un’Estate di San Martino anticipata. Napoli e la Campania vivranno una domenica di sole e clima quasi primaverile, con temperature che supereranno i 23°C nel capoluogo e raggiungeranno . 🔗 Leggi su 2anews.it

meteo napoli e campania domenica di sole e caldo anomalo in arrivo l8217estate di san martino

© 2anews.it - Meteo Napoli e Campania, domenica di sole e caldo anomalo: in arrivo l’Estate di San Martino

