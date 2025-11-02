Meteo le previsioni in Campania per domenica 2 novembre 2025
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 2 novembre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata, sono previsti 0.2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3823m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
Le Previsioni per la Liguria a cura di Limet - Centro Meteo Ligure. - facebook.com Vai su Facebook
Che tempo farà la prossima settimana? #meteo #previsioni - X Vai su X
Ecco la prima perturbazione di novembre: domenica 2 con maltempo forte e rischio nubifragi - È arrivata la prima perturbazione di novembre: oggi porterà piogge diffuse dapprima al Nord e successivamente, nella seconda parte del giorno, anche su diverse aree del Centro, con nevicate a quote el ... Riporta meteo.it
Allerta meteo su tutta la Campania da stasera fino alle 20 di domenica 26 ottobre - Maltempo su tutta la regione da stasera e fino a domenica sera. Scrive fanpage.it
Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 31 ottobre: le regioni a rischio - La Protezione civile ha valutato per domani, venerdì 31 ottobre, una nuova allerta meteo arancione per rischio temporali su alcune zone della Calabria ... Secondo fanpage.it