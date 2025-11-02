Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 2 novembre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata, sono previsti 0.2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3823m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per domenica 2 novembre 2025