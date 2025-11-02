Meta Catania fuori dalla Champions per un cartellino giallo | beffa incredibile al PalaCatania
Un finale da film giallo, in tutti i sensi. La Covei Meta Catania Bricocity è stata eliminata dalla Champions League di futsal a causa di un dettaglio: un cartellino giallo in più rispetto all’AEK Atene.Dopo aver chiuso il girone a pari punti con i greci, con la stessa differenza reti e lo stesso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Beffa atroce per la Covei MetaCatania Bricocity: fuori dalla Champions League per... un cartellino - facebook.com Vai su Facebook
Futsal Champions League, segui il live-match di Meta Catania-Akaa Futsal - Akaa Futsal dal PalaCatania: gli etnei si giocano un posto agli ottavi di finale. Segnala vocidicitta.it
Futsal Champions League, segui il live-match di Meta Catania-AEK Atene - Futsal Champions League, è tempo di ritornare in campo per la Meta Catania che affronta l'AEK Atene: in palio il primo posto nel girone. vocidicitta.it scrive
Calcio a 5: Catania, buona la prima nel Main Round della Futsal Champions League - L'avventura della Meta Catania nel Gruppo 5 del Main Round della UEFA Futsal Champions League inizia nel migliore dei modi. Segnala oasport.it