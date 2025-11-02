Messina 16enne ucciso a colpi di pistola | fermate tre persone
Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso a colpi di pistola in via Roma a Capizzi (Messina). Un'altra persona è stata ferita. I carabinieri hanno fermato tre persone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Radio1 Rai. . A #Capizzi, #Messina il 16enne #GiuseppeDiDio è stato #ucciso per errore in un agguato, davanti a un bar. Fermate tre persone, già note alle forze dell'ordine: un uomo e i suoi due figli di 18 e 20 anni Annamaria Caresta #GR1 - facebook.com Vai su Facebook
In provincia di #Messina, a Capizzi, un 16enne ieri sera è stato ucciso davanti un bar: gli hanno sparato da un'auto. Fermato un 20enne. - X Vai su X
Messina, 16enne ucciso davanti a un bar. A Napoli 18enne freddato in strada - Due giovanissimi uccisi nelle province di Napoli e Messina a colpi di arma da fuoco. Secondo iltempo.it
A Messina ucciso un 16enne a colpi di pistola davanti al bar: a sparare un 20enne che voleva colpire un’altra persona - Un giovane di 16 anni è stato ucciso per errore a Capizzi: gli hanno sparato da un'auto mentre si trovava davanti a un bar. Lo riporta dire.it
Messina, 16enne ucciso a colpi di pistola a Capizzi: sequestrata l’arma, tre fermati - Un ragazzo di 16 anni è stato ucciso a colpi di pistola la sera del 1 novembre 2025 a Capizzi (Messina). Secondo cataniaoggi.it