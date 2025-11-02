Messina ucciso a 16 anni per un colpo di pistola a Capizzi | L’obiettivo era un altro
La dinamica della vicenda è ancora in fase di accertamento, ma sembra che il giovanissimo sia stato colpito per errore da un proiettile scoppiato da un 20enne che ha aperto il fuoco contro gli avventori del bar in cui si trovava la vittima. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Approfondisci con queste news
Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso per sbaglio nella serata di sabato 1 novembre in via Roma a Capizzi, in provincia di Messina, da un colpo di pistola sparato nei pressi di un bar. Ferito un 22enne. È successo verso le 22.30, quando un c - facebook.com Vai su Facebook
In provincia di #Messina, a Capizzi, un 16enne ieri sera è stato ucciso davanti un bar: gli hanno sparato da un'auto. Fermato un 20enne. - X Vai su X
A Messina ucciso un 16enne a colpi di pistola davanti al bar: a sparare un 20enne che voleva colpire un’altra persona - Un giovane di 16 anni è stato ucciso per errore a Capizzi: gli hanno sparato da un'auto mentre si trovava davanti a un bar. Segnala dire.it
Messina, 16enne ucciso a colpi di pistola davanti a un bar: fermato 20enne insieme al padre e al fratello - Omicidio a Capizzi: un ragazzo di 16 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre si trovava fuori a un bar di via Roma ... Riporta fanpage.it
Giuseppe Di Dio, ucciso a 16 anni a Capizzi (Messina) per un probabile scambio di persona - C'è forse uno scambio di persona alla base dell'assassinio di Giuseppe Di Dio, adolescente di Capizzi, in ... Segnala tg.la7.it