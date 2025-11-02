Messina ucciso a 16 anni per un colpo di pistola a Capizzi | L’obiettivo era un altro

La dinamica della vicenda è ancora in fase di accertamento, ma sembra che il giovanissimo sia stato colpito per errore da un proiettile scoppiato da un 20enne che ha aperto il fuoco contro gli avventori del bar in cui si trovava la vittima. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Messina, ucciso a 16 anni per un colpo di pistola a Capizzi: “L’obiettivo era un altro”

