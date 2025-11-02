Messina spari in un bar | ucciso 16enne
Un ragazzo di 16 anni è morto nel Messinese dopo esser stato ferito da un colpo di pistola sparato nei pressi di un bar. È successo ieri sera, verso le 22.30, quando un ventenne, già noto alle forze dell’ordine, ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di uno degli avventori in quel momento presenti all’esterno dell’esercizio. I proiettili hanno colpito, in modo presumibilmente accidentale, un 22enne, ricoverato all’ospedale di Nicosia, non in pericolo di vita, e il 16enne, deceduto poco dopo essere giunto presso la guardia medica di Capizzi. I carabinieri della Compagnia di Mistretta, intervenuti sul posto, hanno fermato il responsabile con le accuse di omicidio, tentato omicidio, detenzione abusiva di armi, detenzione di arma da fuoco clandestina, lesioni personali e ricettazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
