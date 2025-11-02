Messina sedicenne ucciso a colpi di pistola | fermate tre persone | A sparare un giovane di 20 anni che era col fratello di 18 anni e col padre

Tgcom24.mediaset.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si ipotizza un tragico scambio di persona. Gli investigatori hanno recuperato e sequestrato l'arma del delitto, una pistola con matricola abrasa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

messina sedicenne ucciso a colpi di pistola fermate tre persone a sparare un giovane di 20 anni che era col fratello di 18 anni e col padre

© Tgcom24.mediaset.it - Messina, sedicenne ucciso a colpi di pistola: fermate tre persone | A sparare un giovane di 20 anni che era col fratello di 18 anni e col padre

Argomenti simili trattati di recente

Sedicenne ucciso con colpi di pistola nel Messinese - Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso ieri sera in via Roma a Capizzi (Messina). Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Messina Sedicenne Ucciso Colpi