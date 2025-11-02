Messina sedicenne ucciso a colpi di pistola | fermate tre persone | A sparare un giovane di 20 anni che era col fratello di 18 anni e col padre
Si ipotizza un tragico scambio di persona. Gli investigatori hanno recuperato e sequestrato l'arma del delitto, una pistola con matricola abrasa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Sedicenne ucciso con colpi di pistola nel Messinese - Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso ieri sera in via Roma a Capizzi (Messina). Segnala msn.com