Messina | Meloni ' delitto assurdo e spietato giustizia sia rapida e severa'
Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Un delitto assurdo e spietato. Giuseppe, 16 anni, ucciso per errore davanti a un bar nel Messinese. Dolore e rabbia per una vita innocente strappata alla sua famiglia. Mi auguro che la giustizia sia rapida e severa verso i responsabili di questo orrore. Il mio sentito cordoglio". Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
