Sangue sulle strade di Capizzi (Messina), dove un ragazzo di soli 16 anni ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in una sparatoria. Il fatto si è verificato di fronte a un bar e, stando a quanto riferito, un altro giovane è rimasto ferito, anche se non in modo grave. Le forze dell'ordine hanno già provveduto a fermare tre persone. Stando alle ultime informazioni rilasciate dalle agenzie di stampa, la vittima si chiama Giuseppe Di Dio. La tragedia è avvenuta intorno alle 21.30 di ieri, sabato 1 novembre, all'esterno di un bar di via Roma. Il ragazzo si trovava per strada, in mezzo a tante persone, quando è improvvisamente giunta un'auto con a bordo tre persone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Messina, 16enne ucciso per errore con colpi di pistola davanti al bar: "Non era lui l'obiettivo"