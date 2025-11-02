Messina 16enne ucciso per errore con colpi di pistola davanti al bar | Non era lui l' obiettivo

Sangue sulle strade di Capizzi (Messina), dove un ragazzo di soli 16 anni ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in una sparatoria. Il fatto si è verificato di fronte a un bar e, stando a quanto riferito, un altro giovane è rimasto ferito, anche se non in modo grave. Le forze dell'ordine hanno già provveduto a fermare tre persone. Stando alle ultime informazioni rilasciate dalle agenzie di stampa, la vittima si chiama Giuseppe Di Dio. La tragedia è avvenuta intorno alle 21.30 di ieri, sabato 1 novembre, all'esterno di un bar di via Roma. Il ragazzo si trovava per strada, in mezzo a tante persone, quando è improvvisamente giunta un'auto con a bordo tre persone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

