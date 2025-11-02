Messina 16enne ucciso a colpi di pistola Forse scambio di persona
A sparare sarebbe stato un giovane di 20 anni che era col fratello di 18 anni e col padre, e tutti e tre sono stati fermati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Scopri altri approfondimenti
DAL 16 al 19 ottobre! MESSINA STREET FOOD FEST! PARTITO!!!!!!! Ieri il taglio del nastro! e subito VIA ALLA BONTÀ INFINITA DEL @eventivamentestreetfoodfest !! 4 giorni all’insegna del gusto e del VIVERE LA NOSTRA SPLENDIDA CITTÀ!! Tutto quest - facebook.com Vai su Facebook
Capizzi, 16enne ucciso a colpi di pistola davanti a un bar: 3 fermi - Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre stava parlando con ... livesicilia.it scrive
Ucciso un 16enne a colpi di pistola in provincia di Messina - Ucciso un 16enne a Capizzi, in provincia di Messina. Da meridionews.it
Messina, 16enne ucciso a colpi di pistola: tre fermati - A sparare, secondo gli inquirenti, sarebbe stato il 20enne, mentre il padre e il fratello lo avrebbero accompagna ... Da tg24.sky.it