Messina 16enne ucciso a colpi di pistola | fermate tre persone

Tgcom24.mediaset.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso a colpi di pistola in via Roma a Capizzi (Messina). Un'altra persona è stata ferita. I carabinieri hanno fermato tre persone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

