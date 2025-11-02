Messina 16enne ucciso a colpi di pistola | fermate tre persone

Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso a colpi di pistola in via Roma a Capizzi (Messina). Un'altra persona è stata ferita. I carabinieri hanno fermato tre persone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

