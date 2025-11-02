Messina 16enne ucciso a colpi di pistola davanti a un bar | fermato 20enne insieme al padre e al fratello

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Omicidio a Capizzi: un ragazzo di 16 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre si trovava fuori a un bar di via Roma. Ferito un 23enne. Fermati un 20enne, il fratello 18enne e il padre: indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

