Messico | ucciso sindaco durante cerimonia ' Giorno dei Morti'
Città del Messico, 2 nov. (AdnkronosAfp) - Uomini armati hanno ucciso a colpi d'arma da fuoco il sindaco di una città messicana durante un evento pubblico. Lo hanno riferito le autorità locali. Carlos Manzo, primo cittadino di Uruapan, nello stato occidentale di Michoacán, è stato ucciso in un attacco nel centro della città, ha dichiarato l'agenzia nazionale di pubblica sicurezza in una nota. "Due persone coinvolte nell'attentato sono state arrestate e uno degli aggressori ha perso la vita", ha aggiunto. Da anni lo stato di Michoacán subisce violenze da parte di potenti cartelli della droga che operano nella regione agricola, cercando di estorcere denaro ai contadini. 🔗 Leggi su Iltempo.it
