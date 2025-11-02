Messico negozio in fiamme | 22 vittime

3.55 Almeno 22 persone sono morte e decine sono rimaste gravemente ferite a seguito di un rogo in un negozio situato nel centro di Hermosillo, capitale dello stato messicano di Sonora. Il rogo si è verificato intorno alle 15:00 ora locale, quando il negozio era pieno di clienti per lo shopping del giorno di paga e prima del Giorno dei Morti. Secondo un primo bilancio tra le vittime ci sono almeno 8 minorenni,due donne incinte, diversi anziani e alcuni dipendenti del negozio.Ancora in corso le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it