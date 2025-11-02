Messico negozio in fiamme | 22 vittime
3.55 Almeno 22 persone sono morte e decine sono rimaste gravemente ferite a seguito di un rogo in un negozio situato nel centro di Hermosillo, capitale dello stato messicano di Sonora. Il rogo si è verificato intorno alle 15:00 ora locale, quando il negozio era pieno di clienti per lo shopping del giorno di paga e prima del Giorno dei Morti. Secondo un primo bilancio tra le vittime ci sono almeno 8 minorenni,due donne incinte, diversi anziani e alcuni dipendenti del negozio.Ancora in corso le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Chissà che immaginavo di Città del Messico; vastissima e pericolosa, dicevano. Mi ritrovo in un enorme villaggio urbano pulito e sicuro, pieno di ristoranti tradizionali e negozi locali e con un’ottima qualità di vita. Non lo dico io, lo dicono i locali. Certo, ci sono Vai su Facebook
Negozio avvolto dalle fiamme nella notte, morto un calzolaio a Trento - Tragedia nella tarda serata di martedì a Trento, in via Perini, dove un incendio ha causato la morte di Sergei Oprea, immigrato moldavo che da anni gestiva un piccolo negozio da calzolaio. Lo riporta blitzquotidiano.it