Messico negozio in fiamme | 22 vittime

Servizitelevideo.rai.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

3.55 Almeno 22 persone sono morte e decine sono rimaste gravemente ferite a seguito di un rogo in un negozio situato nel centro di Hermosillo, capitale dello stato messicano di Sonora. Il rogo si è verificato intorno alle 15:00 ora locale, quando il negozio era pieno di clienti per lo shopping del giorno di paga e prima del Giorno dei Morti. Secondo un primo bilancio tra le vittime ci sono almeno 8 minorenni,due donne incinte, diversi anziani e alcuni dipendenti del negozio.Ancora in corso le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Negozio avvolto dalle fiamme nella notte, morto un calzolaio a Trento - Tragedia nella tarda serata di martedì a Trento, in via Perini, dove un incendio ha causato la morte di Sergei Oprea, immigrato moldavo che da anni gestiva un piccolo negozio da calzolaio. Lo riporta blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Messico Negozio Fiamme 22