Messico le famiglie delle zone rurali si ritrovano ad Arocutin per celebrare il giorno dei Morti
In una piccola città del Messico occidentale, le famiglie hanno vegliato tutta la notte in un cimitero illuminato da candele, aspettando che le anime dei loro cari tornassero durante le celebrazioni del Giorno dei Morti del paese. Da sabato sera a domenica mattina, le tombe erano ricoperte di calendule arancioni, cesti di frutta, bottiglie di tequila e fotografie dei defunti. Il fumo denso proveniente dall’incenso copale si alzava nell’aria mentre migliaia di candele tremolavano nell’oscurità. La celebrazione inizia il 31 ottobre, quando le famiglie accolgono le anime dei bambini defunti, continua il 1 novembre con dolci e giocattoli per i più piccoli che si ritiene ritorneranno, e termina il 2 novembre, quando gli adulti vengono onorati con i loro pasti e bevande preferiti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
Día de los Muertos Festa dei Morti in Messico: dove la vita e la morte danzano insieme Ogni anno, tra il 1° e il 2 novembre, le strade del Messico si riempiono di colori, musica e fiori di cempasúchil. Le famiglie decorano altari con foto, candele e dolci tra - facebook.com Vai su Facebook
Erasmus nei campi per rilanciare le zone rurali: cos'è e a chi è rivolto il nuovo progetto sui borghi che rischiano di sparire - Se si pensa all’Erasmus, il progetto dell'Unione Europea che permette agli studenti universitari di vivere un periodo di studio all’estero, la mente corre subito a Barcellona, Milano o Parigi. Lo riporta ilmessaggero.it
Terre attrattive, a Vasto innovazione turistica in zone rurali - Appuntamento dall'11 al 13 settembre a Palazzo d'Avalos a Vasto per 'Terre attrattive', convention nazionale dedicata all'innovazione turistica nei territori rurali. ansa.it scrive
Fao, 'in Ucraina terra contaminata, rischi per le famiglie nelle aree rurali' - Le famiglie rurali in Ucraina si guadagnano da vivere coltivando la terra e spesso sopravvivono grazie ad una singola mucca o a poche galline. ansa.it scrive