Messico incendio in un negozio | 23 morti e decine di feriti
Un incendio e un’esplosione in un minimarket nel nord-ovest del Messico hanno ucciso almeno 23 persone, inclusi bambini, e ne hanno ferite altre 12, secondo quanto riferito dalle autorità statali. L’incendio è avvenuto sabato nel centro di Hermosillo, capitale dello stato di Sonora, ha dichiarato il governatore di Sonora, Alfonso Durazo, in un video pubblicato sui social media. Il procuratore generale di Sonora, Gustavo Salas Chavez, ha fornito il bilancio delle vittime e ha affermato che i feriti sono stati trasportati in sei ospedali di Hermosillo. Salas Chavez ha affermato che le indagini preliminari hanno mostrato che i decessi sono stati causati da “inalazione di gas tossici”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
