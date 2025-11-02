Messico incendio ed esplosione in minimarket | almeno 23 vittime
Un incendio e un’esplosione in un minimarket nel nord-ovest del Messico hanno ucciso almeno 23 persone, inclusi bambini, e ne hanno ferite altre 12, secondo quanto riferito dalle autorità statali. L’incendio è avvenuto sabato nel centro di Hermosillo, capitale dello stato di Sonora, ha dichiarato il governatore di Sonora, Alfonso Durazo, in un video pubblicato sui social media. Il procuratore generale di Sonora, Gustavo Salas Chavez, ha fornito il bilancio delle vittime e ha affermato che i feriti sono stati trasportati in sei ospedali di Hermosillo. Salas Chavez ha affermato che le indagini preliminari hanno mostrato che i decessi sono stati causati da “inalazione di gas tossici”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Messico, incendio in un negozio affollato: almeno 23 morti #messico - X Vai su X
VAMOS!!! In partenza per vivere la festa più bella del Messico, Los Dias de los Muertos! Non vedo l’ora! . . . . . . #viaggiaconfil #qualitygroupviaggi #viaggiarechepassione #viaggiaresempre #travelphotography #travelgram #travelblogger #viaggiareinsi - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia in Messico, incendio in negozio uccide 23 persone: bimbi tra le vittime - occidentale, quando un incendio ha avvolto un discount nel centro di Hermosillo, uccidendo almeno 23 perso ... Come scrive msn.com