Messi già in difficoltà ai playoff Mls | sconfitti a Nashville i Miami si giocano tutto nella terza gara
L’Inter Miami di Messi si gioca l’accesso ai quarti dei playoff della Mls. L’argentino, in corsa per il titolo di Mvp, vuole spingere la squadra fino in fondo, ma il cammino non è privo di ostacoli. Dopo l’ottimo debutto contro il Nashville, vinto 3-1 grazie a una sua doppietta, la seconda sfida si è conclusa con una sconfitta per 2-1. Anche questa volta Messi ha trovato il gol, ma non è bastato a evitare una serata amara. Ora la formazione di Miami è obbligata a vincere la terza e decisiva gara, in programma sabato 8 novembre. Scrive La Nacion: “L’Inter Miami non è riuscito a cavarsela nemmeno con un golazo di Lionel Messi a un minuto dal termine e ha perso 2-1 in trasferta contro il Nashville. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
