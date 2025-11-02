Messi è una sentenza | al 90' segna così ma non basta all' Inter Miami

Gazzetta.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non basta una perla perfetta di Lionel Messi al 90' all'Inter Miami: la squadra del campione argentino si arrende al Nashville per 2-1 e ora dovrà giocarsi il tutto per tutto nella prossima decisiva partita per restare nei playoff. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

