Messi è una sentenza | al 90' segna così ma non basta all' Inter Miami
Non basta una perla perfetta di Lionel Messi al 90' all'Inter Miami: la squadra del campione argentino si arrende al Nashville per 2-1 e ora dovrà giocarsi il tutto per tutto nella prossima decisiva partita per restare nei playoff. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La sentenza a 20 anni dal fatto. Per i giudici i danni sono ascrivibili a una condotta colposa dei sanitari: omessa prolungata sorveglianza del feto - facebook.com Vai su Facebook
Messi è una sentenza, Bolivia piegata - La fase a gironi della Copa America si è chiusa con il netto successo dell'Argentina sulla Bolivia per 4- Da rsi.ch