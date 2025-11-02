E’ un turno chiave, l’undicesimo, per le altre tre formazioni ferraresi impegnate nel girone B di Eccellenza. La più in forma del lotto è sicuramente la Comacchiese, che si è tolta dalle sabbie mobili grazie ai due successi consecutivi colti nei derby contro Sant’Agostino e Mesola: i rossoblù in 180’ si sono portati a quota 9 punti, due lunghezze sotto la salvezza diretta, e oggi proveranno a fare un ulteriore passo in avanti sul campo del Faenza. E’ uno scontro cruciale, perché proprio la formazione romagnola si trova appena sopra i ragazzi di Candeloro, che con una vittoria potrebbero sorpassarla uscendo addirittura dalla zona playout. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mesola, rompi il digiuno. Comacchiese a Faenza