Merit Adigwe impressiona a 19 anni | Conegliano ha già l’erede di Haak? E Velasco osserva…
Merit Adigwe ha avuto la sua grande occasione per mostrare il suo talento nella Serie A1 di volley femminile e a 19 anni non ha deluso le aspettative, rendendosi p rotagonista della vittoria conquistata da Conegliano sul campo di Bergamo. Il 3-1 in rimonta siglato dalle Campionesse d’Italia porta anche la firma della promettente opposto, che è stata schierata titolare da coach Daniele Santarelli, lasciando cos ì rifiatare la stella Isabelle Haak. La bomber ha rotto il ghiaccio in maniera perentoria, mettendo a segno 21 punti (4 muri e 52% in fase offensiva), risultando la top scorer della serata e contribuendo al settimo successo consecutivo in campionato delle Pantere. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Anna Bardaro e Merit Adigwe, pantere argento europeo - L'Italia di Adigwe, Bardaro (miglior libero), Manfredini (migliore centrale) e Gambini si deve arrendere in finale alla ... Scrive ilgazzettino.it
Merit Adigwe, l'ex panterina confermata alla Prosecco Doc Imoco: anche l'anno prossimo sarà la vice di Isabelle Haak - CONEGLIANO Nuovo giorno, nuova conferma per la Prosecco Doc Imoco Conegliano che anche nella prossima stagione potrà contare sul grande apporto della giovane stella Merit Adigwe. Come scrive ilgazzettino.it
Merit Adigwe, la regina del mondiale di pallavolo Under 21: «In campo ho imparato a gestire l'ansia grazie alla squadra. Ora farò la patente» - La Prosecco Doc Imoco si coccola Merit Adigwe, la stella che ha brillato al Mondiale di categoria vinto dall’Italia. Scrive corrieredelveneto.corriere.it