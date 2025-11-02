Merit Adigwe ha avuto la sua grande occasione per mostrare il suo talento nella Serie A1 di volley femminile e a 19 anni non ha deluso le aspettative, rendendosi p rotagonista della vittoria conquistata da Conegliano sul campo di Bergamo. Il 3-1 in rimonta siglato dalle Campionesse d’Italia porta anche la firma della promettente opposto, che è stata schierata titolare da coach Daniele Santarelli, lasciando cos ì rifiatare la stella Isabelle Haak. La bomber ha rotto il ghiaccio in maniera perentoria, mettendo a segno 21 punti (4 muri e 52% in fase offensiva), risultando la top scorer della serata e contribuendo al settimo successo consecutivo in campionato delle Pantere. 🔗 Leggi su Oasport.it

Merit Adigwe impressiona a 19 anni: Conegliano ha già l'erede di Haak? E Velasco osserva…