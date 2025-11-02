Mercato lacrime sulla spesa | Affari dimezzati | basta Tanti vuoti tra gli alimentari

di Serena Convertino AREZZO "Il calcio che prevale sul lavoro? Succede solo in Italia". A parlare è Franco Ficco, uno dei commercianti del mercato del sabato di viale Giotto. Tendoni giù, cassette e scatoloni chiusi nei furgoni. Alle 12 lo scenario è già questo, condito da un gran trambusto per chiudere in fretta, cercando nel frattempo di servire gli ultimi clienti venuti come sempre a fare la spesa. La chiusura anticipata del mercato cittadino per lasciar spazio alla partita dell’ Arezzo, in campo alle 14.30, apre un weekend di Ognissanti affollato. Anche di voci di protesta. Tra clienti che chiedono spiegazioni e banchi smontati a metà, l’atmosfera è di malumore diffuso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mercato, lacrime sulla spesa: "Affari dimezzati: basta". Tanti vuoti tra gli alimentari

