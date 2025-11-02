Inter News 24 per arrivare al difensore dell’Udinese. L’Inter pianifica il futuro e il reparto difensivo è uno dei settori più attenzionati. Con veterani come Francesco Acerbi e Stefan de Vrij in scadenza di contratto nel 2026 e l’età che avanza, la dirigenza nerazzurra è alla ricerca di profili giovani ma già affidabili per garantire il ricambio generazionale. In cima alla lista dei desideri, come riportato da Tuttosport, c’è Oumar Solet, centrale francese dell’Udinese. Classe 2000, dotato di grande fisicità e buona velocità, è apprezzato in particolare per la sua capacità di ricoprire tutti i ruoli della difesa a tre, una caratteristica che lo rende un profilo ideale per gli schemi tattici della Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, derby all’orizzonte col Milan per Solet? I rossoneri provano a sfruttare quel vantaggio