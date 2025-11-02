Buona la prima. Taglio del nastro ieri, alle 10.30 per la nuova location del mercato di San Martino in Piazza Toniolo alla presenza dell’assistente di direzione di Confcommercio Pisa Alessio Giovarruscio insieme al consigliere Fiva Confcommercio Pisa Giuseppe Zerilli. "Finalmente lo spostamento del mercato in Piazza Toniolo è realtà! Comincia una nuova era per uno dei mercati di assoluto riferimento per il centro storico di Pisa - commentano con soddisfazione il presidente di Fiva Confcommercio Pisa Franco Palermo e il consigliere Giuseppe Zerilli – e ringraziamo per questo l’amministrazione comunale e l’assessore Pesciatini per il lungo e proficuo percorso di concertazione che ha permesso di raggiungere l’obiettivo di riqualificare il mercato, tenendo conto della volontà degli operatori che si sono espressi favorevolmente sullo spostamento da via San Martino". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mercato di San Martino. La nuova location piace a commercianti e clienti