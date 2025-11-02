Mercato corse e lavori | attenzione alla viabilità in città
Attenzione alle modifiche alla viabilità in programma questa settimana a Lecco. Ecco le opere e i divieti previsti da domani, lunedì 3 novembre 2025, secondo quanto segnalato dagli uffici municipali, che si aggiungono alle limitazioni determinate dall'allestimento del mercato in centro, mercoledì. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
In corso il mercato in via Marina. Si protrarrà fino alle ore 22.00 - facebook.com Vai su Facebook
Ancona, Mercato coperto al ralenti: finito solo il 22% dei lavori. Dovrebbero partire a febbraio i lavori di restauro - Dovrebbero partire a febbraio i lavori di restauro dello scheletro metallico del mercato coperto di Ancona, realizzata nel Novecento col ... Secondo corriereadriatico.it
Mercato coperto lavori da ottobre e i tigli “contesi” verranno abbattuti - Con metà ottobre scatteranno i lavori sotto il mercato coperto, approfittando del periodo di asciutta del Naviglio Sforzesco. Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it
Mercato coperto i commercianti temono i disagi causati dai lavori - Con l’avvicinarsi della fase in asciutta e quindi del periodo in cui si lavorerà sotto il mercato coperto, cresce la preoccupazione degli operatori commerciali dell’area di via Rocca Vecchia ... laprovinciapavese.gelocal.it scrive