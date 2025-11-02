Menù completo per i bambini a solo 1 euro è a due passi da casa tua

Temporeale.info | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il noto brand sta offrendo nel proprio ristorante un menù completo  per bambini a solo 1 euro. Per usufruire della promozione c’è ancora tempo una settimana Siamo entrati ufficialmente nel momento clou dell’anno per gli acquisti. E’ inevitabile con l’approssimarsi delle festività natalizie e di un’altra ricorrenza attesissima per sconti e promozioni come il Black. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

men249 completo per i bambini a solo 1 euro 232 a due passi da casa tua

© Temporeale.info - Menù completo per i bambini a solo 1 euro, è a due passi da casa tua

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Men249 Completo Bambini 1