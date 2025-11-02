mentore abbonamenti da domani

Partono domani alla biglietteria del Teatro Mentore di Santa Sofia in piazza Garibaldi le sottoscrizioni di abbonamenti per la nuova stagione realizzata con la direzione artistica di Ruggero Sintoni di Accademia PerdutaRomagna Teatri. Sono 8 gli spettacoli in calendario: Paola Turci e Gino Castaldo il 20 novembre, la compagnia teatrale Corrado Abbati il 24 gennaio, Edoardo Prati il 6 febbraio, Simone Cristicchi il 5 marzo, Milena Vukotic, Salvatore Marino e Maximilian Nisi il 21 aprile, Maurizio Casali il 25 aprile, Lorenzo Carpinelli il 7 maggio e Stefano Massini (foto) il 19 maggio. Tutti gli spettacoli si terranno alle 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

