Memphis nuovo caso Ja Morant | polemizza con coach Iisalo sospeso Detroit straccia Dallas

I Grizzlies puniscono la loro stella che aveva detto ai giornalisti di chiedere allo staff perché avesse giocato male. Duren-Cunningham asse magico per i Pistons, Houston vola con un Sengun alla Jokic, Sacramento sorprende Milwaukee. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Memphis, nuovo caso Ja Morant: polemizza con coach Iisalo, sospeso. Detroit straccia Dallas

MICAH P. HINSON È PRONTO A VOLTARE PAGINA Il nuovo disco, "The tomorrow man", segna una svolta nella carriera del cantautore di Memphis Leggi tutto https://www.rockol.it/news-755008/micah-p-hinson-the-tomorrow-man-nuovo-disco-album-recen - facebook.com Vai su Facebook

