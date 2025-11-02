melissa auf der maur annuncia la pubblicazione del libro even the good girls will cry

L’ex bassista degli Hole e degli Smashing Pumpkins, Melissa Auf Der Maur ha annunciato la pubblicazione del libro Even The Good Girls Will Cry. Sarà il primo libro della Auf Der Maur verrà descritto come “in parte autobiografia di formazione, in parte diario di viaggio, in parte album psichedelico ” e conterrà anche foto rare scattate nel corso della sua carriera. Il libro di memorie uscirà il 17 marzo 2026 edito da Da Capo. Figura fondamentale del rock alternativo statunitense degli anni ’90, la sua carriera è iniziata mentre studiava all’università di Montreal, quando ha formato il gruppo rock alternativo Tinker. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

