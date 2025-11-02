Mediterranea salva 65 persone Questa è la nostra risposta al rinnovo degli accordi con la Libia

La nave dell’omonima ong è tornata in missione dopo che il tribunale di Trapani ha annullato il fermo disposto dal Viminale. Fra i naufraghi, venti sono ragazzini che viaggiano da soli. Quasi tutti hanno addosso segni di violenza e tortura. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Mediterranea salva 65 persone. “Questa è la nostra risposta al rinnovo degli accordi con la Libia”

Torna in mare la nave Mediterranea, salpa per salvare vite di persone in fuga da guerra, disperazione e alla ricerca di un futuro migliore. Ai microfoni di Radio Onda d'Urto Laura Marmorale, presidente di Mediterranea Saving Humans - facebook.com Vai su Facebook

Migranti, la Flai in visita sulla nave di Mediterranea. Mininni: Chi salva vite in mare va sostenuto e non criminalizzato - X Vai su X

Mediterranea soccorre due barche in due ore, salvate 65 persone (di cui 20 minori) - La nave della flotta civile si trovava in acque internazionali e ha avvistato sulla rotta due target. Scrive editorialedomani.it

Migranti, fermo amministrativo per la nave di Mediterranea - Le autorità italiane hanno imposto il fermo amministrativo alla nave 'Mediterranea' della ong Mediterranea Saving Humans. Scrive ansa.it

Nave Mediterranea a Trapani: "Era impossibile costringere queste persone ad ulteriori sofferenze" - Nave Mediterranea a Trapani: "Era impossibile costringere queste persone ad ulteriori sofferenze" La nave Mediterranea ha fatto sbarcare a Trapani dieci migranti soccorsi in mare, disobbedendo ... Si legge su rainews.it