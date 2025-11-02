Medio Oriente Hamas ha recuperato i resti di tre ostaggi

Hamas ha recuperato i corpi di 3 ostaggi israeliani morti in prigionia. Lo riferisce l’emittente israeliana Kan. Hamas ha ricevuto il via libera a eseguire ricerche congiunte con la Croce Rossa anche nelle aree controllate dall’Idf. 🔗 Leggi su Feedpress.me

medio oriente hamas ha recuperato i resti di tre ostaggi

