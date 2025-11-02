Medio Oriente Hamas ha recuperato i resti di tre ostaggi

Hamas ha recuperato i corpi di 3 ostaggi israeliani morti in prigionia. Lo riferisce l’emittente israeliana Kan. Hamas ha ricevuto il via libera a eseguire ricerche congiunte con la Croce Rossa anche nelle aree controllate dall’Idf. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Medio Oriente, Hamas ha recuperato i resti di tre ostaggi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il Consiglio Comunale si schiera per la pace in Medio Oriente, chiedendo il riconoscimento della Palestina, la fine dei bombardamenti e il rispetto del diritto internazionale. - facebook.com Vai su Facebook

La mia intervista di oggi a Il Tempo. Potrebbe benissimo essere l’ennesima illusione (ce ne sono state tante in 80 anni), ma in Medio Oriente si percepisce chiaramente che stavolta c’è l’occasione concreta per iniziare un credibile percorso di pace. Per farlo, s - X Vai su X

Medio Oriente: Netanyahu ordina raid a Gaza, 65 morti. Trump: 'Tregua non a rischio' - Il sottile filo che teneva in piedi il cessate il fuoco a Gaza dal 10 ottobre forse si è spezzato. Si legge su ansa.it

Medio oriente, l'ira di Netanyahu su Hamas: "Superati i limiti, risponderemo" - Hamas ha violato i termini del cessate il fuoco a Gaza fin dal primo giorno e Israele è stufo delle sue "bugie". Segnala iltempo.it

Medio Oriente, Hamas: "A noi il controllo ad interim, per ora no al disarmo". 'Spari su un bus, 11 morti'. Resta chiuso il valico di Rafah - Hamas intende mantenere il controllo della sicurezza a Gaza per un periodo ad interim, e non può per ora impegnarsi a disarmarsi: lo ha dichiarato in un'intervista pubblicata sul sito dell'agenzia ... Segnala ansa.it