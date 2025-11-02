Media | Hamas chiede il passaggio sicuro dei militanti da zone Idf ma Israele rifiuta | Stasera possibile ritorno dei corpi di tre ostaggi
Netanyahu: "Non chiediamo il permesso agli Stati Uniti per compiere azioni militari nella Striscia di Gaza". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
MEDIO ORIENTE | Hamas: "In 24 ore 4 palestinesi uccisi, 236 dall' inizio della tregua". Media: "tre corpi di ostaggi trovati nell'area sotto la zona dell'Idf. Israele prepara il ritorno stasera. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, le news di oggi. Media: “In una delle bare date da Hamas resti di un ostaggio già restituito” - X Vai su X
Media, Hamas chiede passaggio sicuro dei militanti da zone Idf - I mediatori stanno collaborando con Hamas e Israele per garantire un "passaggio sicuro" ai terroristi rimasti nascosti nei tunnel oltre la Linea Gialla. ansa.it scrive
Offerta di passaggio sicuro per Hamas: mediazione Usa - Scopri come la proposta americana per un passaggio sicuro a Hamas mira a stabilizzare la tregua a Gaza. Scrive notizie.it
Gaza: Hamas chiede ingresso dei media internazionali nella Striscia - Il movimento islamista palestinese Hamas chiede "l'ammissione dei media internazionali" nella Striscia di Gaza dopo che la Corte ... Da agenzianova.com