Media | Hamas chiede il passaggio sicuro dei militanti da zone Idf ma Israele rifiuta | Stasera possibile ritorno dei corpi di tre ostaggi

Tgcom24.mediaset.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Netanyahu: "Non chiediamo il permesso agli Stati Uniti per compiere azioni militari nella Striscia di Gaza". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

media hamas chiede il passaggio sicuro dei militanti da zone idf ma israele rifiuta stasera possibile ritorno dei corpi di tre ostaggi

© Tgcom24.mediaset.it - Media: "Hamas chiede il passaggio sicuro dei militanti da zone Idf ma Israele rifiuta" | Stasera possibile ritorno dei corpi di tre ostaggi

Argomenti simili trattati di recente

Media, Hamas chiede passaggio sicuro dei militanti da zone Idf - I mediatori stanno collaborando con Hamas e Israele per garantire un "passaggio sicuro" ai terroristi rimasti nascosti nei tunnel oltre la Linea Gialla. ansa.it scrive

media hamas chiede passaggioOfferta di passaggio sicuro per Hamas: mediazione Usa - Scopri come la proposta americana per un passaggio sicuro a Hamas mira a stabilizzare la tregua a Gaza. Scrive notizie.it

Gaza: Hamas chiede ingresso dei media internazionali nella Striscia - Il movimento islamista palestinese Hamas chiede "l'ammissione dei media internazionali" nella Striscia di Gaza dopo che la Corte ... Da agenzianova.com

Cerca Video su questo argomento: Media Hamas Chiede Passaggio