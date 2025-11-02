Media | Hamas chiede il passaggio sicuro dei militanti da zone Idf ma Israele rifiuta | Israele | La Croce Rossa ha ricevuto i resti di tre ostaggi

Tgcom24.mediaset.it | 2 nov 2025

Uno dei tre corpi sarebbe quello del colonnello israeliano Assaf Hamami. Netanyahu: "Non chiediamo il permesso agli Stati Uniti per compiere azioni militari nella Striscia di Gaza". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

media hamas chiede il passaggio sicuro dei militanti da zone idf ma israele rifiuta israele la croce rossa ha ricevuto i resti di tre ostaggi

© Tgcom24.mediaset.it - Media: "Hamas chiede il passaggio sicuro dei militanti da zone Idf ma Israele rifiuta" | Israele: "La Croce Rossa ha ricevuto i resti di tre ostaggi"

I mediatori stanno collaborando con Hamas e Israele per garantire un " passaggio sicuro " ai terroristi rimasti nascosti nei tunnel oltre la Linea Gialla.

Media: "Hamas chiede il passaggio sicuro dei militanti da zone Idf ma Israele rifiuta" | Stasera possibile ritorno dei corpi di tre ostaggi - I mediatori stanno collaborando con Hamas e Israele per garantire un "passaggio sicuro" ai terroristi rimasti nascosti nei tunnel oltre la Linea Gialla.

Offerta di passaggio sicuro per Hamas: mediazione Usa - Scopri come la proposta americana per un passaggio sicuro a Hamas mira a stabilizzare la tregua a Gaza.

