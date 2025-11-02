McKennie promosso a pieni voti | Fa tutto e bene secondo la Gazzetta La pagella del migliore in campo di Cremonese Juve
McKennie promosso a pieni voti: schierato trequartista ibrido, interpreta il ruolo alla perfezione trovando equilibrio e inserimenti. L'emergenza totale ha costretto Luciano Spalletti a inventarsi una formazione inedita per il suo esordio a Cremona. E la scommessa più grande, oltre a Koopmeiners difensore, è stata senza dubbio quella di Weston McKennie. Schierato in un ruolo ibrido da trequartista di destra nel 3-4-3 di partenza, il texano ha risposto con una prestazione sontuosa, risultando uno dei migliori in campo. La Gazzetta dello Sport lo ha promosso a pieni voti, definendolo l'arma tattica in più del nuovo tecnico.
Ritiro Sampdoria: giovani promossi a pieni voti - La Sampdoria è stata la prima squadra italiana a partire per il ritiro, Zenga allena i suoi a Ponte di Legno da ormai quasi una settimana per preparare il preliminare di Europa League del 30 luglio.
"Essity modello virtuoso". Innovazione sostenibile. Legambiente promuove a pieni voti l'azienda - La transizione ecologica non è più solo uno slogan: in Italia sempre più aziende scelgono di affrontarla sul serio, anche a costo di misurarsi con spese elevate, normative complesse e una burocrazia ...