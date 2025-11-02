Maxi-sequestro per oltre 100 milioni Dalle vacanze con Berlusconi al carcere
Il percorso di Anna Bettozzi: dall’impero familiare alle aule di tribunale. Anna Bettozzi, imprenditrice di origini italo-americane, è diventata nota al grande pubblico per la sua vicenda giudiziaria che ha coinvolto anche noti ambienti imprenditoriali italiani. Figlia di un importante uomo d’affari legato al settore energetico, Bettozzi si è trovata al centro di un’indagine su presunti traffici illeciti di carburante che hanno portato alla luce un sistema ramificato e complesso. Le accuse e le indagini della magistratura. La cosiddetta operazione “Petrolmafie” ha visto Anna Bettozzi imputata per gravi reati finanziari, tra cui evasione fiscale e riciclaggio di denaro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
