L’Ancona è alla ricerca di una nuova affermazione, campo permettendo. Lo sottolinea il tecnico Agenore Maurizi, concentrato sulla sfida dei biancorossi al Giulianova: "Sarà indubbiamente una partita dura, anche per le condizioni del manto erboso, che non permette giocate fluide. Come sempre bisogna osservare le cose in modo oggettivo, e oggi il campo non è in una condizione ideale, anzi. Ma dovremo fare di necessità virtù". La squadra è reduce dall’exploit di Macerata, segnale importante di crescita: "La squadra sta trovando i giusti equilibri, all’interno dello spogliatoio come in campo – prosegue Maurizi –, dunque sicuramente sta crescendo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Maurizi se la prende con il terreno di gioco non all'altezza. Svuotata l'infermeria, il vero malato è il campo: "Manto erboso che non consente giocate fluide»