Maurizi se la prende con il terreno di gioco non all’altezza Svuotata l’infermeria il vero malato è il campo | Manto erboso che non consente giocate fluide
L’Ancona è alla ricerca di una nuova affermazione, campo permettendo. Lo sottolinea il tecnico Agenore Maurizi, concentrato sulla sfida dei biancorossi al Giulianova: "Sarà indubbiamente una partita dura, anche per le condizioni del manto erboso, che non permette giocate fluide. Come sempre bisogna osservare le cose in modo oggettivo, e oggi il campo non è in una condizione ideale, anzi. Ma dovremo fare di necessità virtù". La squadra è reduce dall’exploit di Macerata, segnale importante di crescita: "La squadra sta trovando i giusti equilibri, all’interno dello spogliatoio come in campo – prosegue Maurizi –, dunque sicuramente sta crescendo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Maurizi: "Abbiamo fatto una grande gara. Ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra" - Grande entusiasmo invece in casa Ancona che inanella il decimo risultato utile tra Coppa e campionato che permette ai ... Lo riporta msn.com