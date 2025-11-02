Mattoni contro le auto dalle mura | zona transennata

Dopo i lanci di mattoni dalle mura medioevali – venerdì mattina l’ultimo episodio – viene transennato l’accesso al ballatoio delle mura. Secondo il Comune gli autori sarebbero ragazzini che sono riusciti a infiltrarsi nel vicino cantiere Erap, aperto da oltre nove anni ormai. Un gesto vandalico che, a quanto pare, difficilmente avrà nomi e cognomi, visto che in quella zona non ci sono telecamere utili a identificare gli autori del danneggiamento (sono state tolti dalle mura medioevali almeno sette mattoni, nel punto più panoramico) e del lancio contro le auto. "Dopo la segnalazione dei residenti – spiegano dal Comune – stamattina è intervenuta la polizia locale, e insieme al tecnico hanno fatto in modo di togliere sia i mattoni che si trovavano su via Bersaglieri sia quelli nel giardino Sacco e Vanzetti (ex carceri, ndr): sono mattoni del cantiere Erap, dove i ragazzi si sono intrufolati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

